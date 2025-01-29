Самую крупную секцию установили на головной теплоход проекта «Карелия»

Шестой блок установили на головной теплоход проекта 00840 «Карелия» на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе судоверфи 29 января. Этот блок представляет собой кормовую оконечность и является самой крупной частью судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Красное Сормово» Фото: «Красное Сормово»

Процесс погрузки занял несколько часов, на производство блока рабочим необходимо от двух до трех месяцев, рассказал главный строитель завода «Красное Сормово» Альберт Мелконян.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», сормовский завод строит три судна проекта «Карелия» для компании «ВодоходЪ». Первый теплоход будет курсировать в Белом море с возможностью судозахода на Соловецкие острова и в акваторию Финского залива. Судно названо в честь Николая Жаркова, который более 30 лет был директором «Красного Сормова». Компания «ВодоходЪ» ранее сообщала, что судно выведут в навигацию в 2025 году.

Галина Шамберина