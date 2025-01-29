Нидерландский производитель оборудования для чипов ASML хорошо отчитался за квартал

Сегодня, 29 января, нидерландская компания ASML — крупнейший в мире поставщик литографического оборудования для производства микрочипов — представила отчетность за четвертый квартал и 2024 год в целом. Годовая выручка увеличилась на 2,5%, составив €28,3 млрд. Чистая прибыль за год снизилась на 3,5%, до €7,57 млрд. В четвертом квартале выручка ASML выросла почти на 24%, до €9,26 млрд, а чистая прибыль — почти на 30%, до €2,7 млрд.

Компания сообщила о резком росте объема заказов в последнем квартале 2024 года, когда она получила заказы на общую сумму €7,1 млрд, что в 2,7 раза больше, чем в тот же период 2023-го. Инвесторы положительно отреагировали на хорошие результаты четвертого квартала, особенно на резкое увеличение числа заказов: акции компании сегодня выросли на 9%.

Результаты ASML привлекали особенное внимание, после того как акции производителей чипов и оборудования для них сильно упали в понедельник после новостей о выпуске китайским стартапом DeepSeek новой модели ИИ, якобы не проигрывающей западным аналогам по ключевым характеристикам и при этом существенно более дешевым в разработке и работающим на менее продвинутых микрочипах. Акции самой ASML в понедельник упали на 7%.

Яна Рождественская