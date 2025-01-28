ВСУ потеряли более 280 солдат в Курской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 280 военнослужащих. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражения украинским формированиям в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. ВС РФ отразили пять контратак ВСУ.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 55 470 военнослужащих, 322 танка, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1 642 боевые бронированные машины, 1 664 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее потери ВСУ составили более 190 человек, три украинских солдата сдались в плен. Кроме того, стало известно об освобождении села Николаево-Дарьино в Суджанском районе.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева