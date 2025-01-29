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Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой техники

Раис Татарстана Рустам Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой служебной техники. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой техники

Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой техники

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой техники

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Республиканские спасатели и пожарные получили аварийно-спасательные автомобили, легковые автомобили высокой проходимости, пожарные автоцистерны, снегоходы и маломерное судно. Средства на приобретение техники были выделены из республиканского и федерального бюджетов.

Церемония передачи техники прошла в рамках совместного заседания коллегий Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Татарстана.

Ранее раис вручил 50 новых автомобилей скорой медицинской помощи центральным районным больницам республики.

Артём Дергунов

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