Раис Татарстана Рустам Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой служебной техники. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой техники

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой техники

Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Республиканские спасатели и пожарные получили аварийно-спасательные автомобили, легковые автомобили высокой проходимости, пожарные автоцистерны, снегоходы и маломерное судно. Средства на приобретение техники были выделены из республиканского и федерального бюджетов.

Церемония передачи техники прошла в рамках совместного заседания коллегий Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Татарстана.

Ранее раис вручил 50 новых автомобилей скорой медицинской помощи центральным районным больницам республики.

Артём Дергунов