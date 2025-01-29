Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой техники
Раис Татарстана Рустам Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой служебной техники. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Минниханов передал республиканскому отделению МЧС 20 единиц новой техники
Фото: Пресс-служба раиса Республики Татарстан
Республиканские спасатели и пожарные получили аварийно-спасательные автомобили, легковые автомобили высокой проходимости, пожарные автоцистерны, снегоходы и маломерное судно. Средства на приобретение техники были выделены из республиканского и федерального бюджетов.
Церемония передачи техники прошла в рамках совместного заседания коллегий Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Татарстана.
Ранее раис вручил 50 новых автомобилей скорой медицинской помощи центральным районным больницам республики.