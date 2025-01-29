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За день 11 мотоциклистов привлекли к ответственности за нарушение ПДД в Сириусе

Во вторник, 28 января, на федеральной территории «Сириус» сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 11 мотоциклистов за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для снижения аварийности среди мотоциклистов сотрудники Госавтоинспекции провели ряд мероприятий, направленных на выявление нарушений ПДД. В результате проверок на специализированную стоянку эвакуировали семь мотоциклов. В число эвакуированных двухколесных транспортных средств входят мотоциклы, которые припарковали под запрещающим знаком и на пешеходном переходе.

Специалисты также остановили водителя, который управлял двухколесных транспортов без прав. Госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила, проявлять внимательность и осторожность, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность на дорогах.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе в Сириусе зарегистрировали свыше 250 нарушений ПДД. Двух водителей привлекли к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, при этом один из них находился за рулем без прав.

Мария Удовик

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