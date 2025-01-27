Более 250 нарушений ПДД зарегистрировали в Сириусе за неделю

На федеральной территории «Сириус» в течение прошедшей недели сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 256 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате проверок специалисты вынесли 17 постановлений за несоблюдение дорожной разметки при маневрах, таких как поворот налево и разворот. Значительное количество нарушений связано с неправильной парковкой: 50 случаев за стоянку под запрещающим знаком, 16 — на местах, предназначенных для инвалидов, 26 — на пешеходных переходах, 17 — на остановках общественного транспорта и 21 случай, когда автомобили создавали помехи для других участников движения.

В рамках мероприятий специалисты эвакуировали 111 автомобилей, владельцы которых отсутствовали в момент проверки. Двух водителей привлекли к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, при этом один из них находился за рулем без прав. Два водителя не имели законного права на управление транспортными средствами, один из них также был лишен этого права.

Проверки выявили пять случаев проезда на запрещающий сигнал светофора и пять — выезда на встречную полосу в запрещенных местах. 10 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО, а 11 штрафов наложили за нарушения правил перевозки детей. Восемь штрафов касались лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, и 13 водителей такси также привлекли к ответственности за нарушения. За неделю зарегистрировали 12 ДТП, одно из которых привело к травмам трех человек.

Мария Удовик