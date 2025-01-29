Совфед одобрил повышение до 2 млн рублей штрафов за продажу детям вейпов

Совет федерации одобрил закон, ужесточающий ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. За правонарушение предусмотрен штраф: для юридических лиц — до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., для граждан — до 300 тыс.

Госдума приняла инициативу во втором и третьем чтениях 21 января. Изменения внесены в ст. 14.53 КоАП, регулирующую наказание за нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией. В прошлой редакции статьи штрафы для граждан составляли от 40 тыс. до 60 тыс. руб., для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

За продажу несовершеннолетним насвая, снюса и других видов жевательного и нюхательного табака принятым законом предусмотрено десятикратное повышение штрафов — для граждан, должностных и юридических лиц максимальные размеры санкций составят 200 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 1,5 млн руб. соответственно.

Законопроект был внесен на рассмотрение 28 ноября группой из более чем 80 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В пояснительной записке к проекту необходимость увеличения штрафов объяснялась многочисленными нарушениями законодательства в магазинах с табачной продукцией, а также растущим спросом на вейпы среди подростков. По представленным в документе данным, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет пользуются электронными сигаретами, в группе 16–17 лет — 44,7%.

Полина Мотызлевская