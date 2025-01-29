Голосование по вотуму недоверия Фицо сорвалось в третий раз

Сессия Национального совета (парламента) Словакии, где должно состояться голосование по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо, вновь не открылось из-за отсутствия кворума депутатов. По той же причине заседание не открылось вчера, 28 января. Согласно регламенту, вопрос снят с повестки дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

Оппозиционные партии дважды за сегодня пытались открыть заседание, но сначала в зал прибыли 58 депутатов при необходимых 76 (из 150), а после перерыва осталось 56 парламентариев. 28 января парламент также попытался открыть сессию, но депутатов было недостаточно. Незадолго до этого Роберт Фицо предупреждал, что депутаты от его партии Smer-SD («Курс — социальная демократия») проигнорируют сессию, а партнеров по правящей коалиции он призовет последовать их примеру.

Изначально предложение трех оппозиционных партий о вотуме недоверия Роберту Фицо должно было рассматриваться 21 января, но заседание перевели в закрытый формат из-за обсуждения конфиденциального доклада разведки. Оппозиция отказалась голосовать без открытых дебатов и покинула зал. Одним из поводов для вотума недоверия оппозиция назвала внешнеполитический курс Роберта Фицо, который, по ее мнению, приводит к изоляции Словакии и отходу от европейского курса.

На этом фоне в стране с декабря продолжаются протесты, изначально вызванные визитом словацкого премьера в Москву. Роберт Фицо связал акции с попытками госпереворота, организуемыми внешними силами. Тем временем его правительство потеряло большинство в парламенте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Премьеру Словакии мало половины».

Лусине Баласян