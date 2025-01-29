Госдума одобрила штрафы за несодействие МВД при оказании услуг по миграции

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушения во время предоставления государственных услуг в сфере миграции. Максимальная сумма штрафа составит 30 тыс. руб.

Законопроект инициировало правительство. Документ вводит статью 5.63.2 в Кодекс об административных правонарушениях. В пояснительной записке отмечается, что по закону «Паспортно-визовый сервис» МВД и «Многофункциональный миграционный центр» Москвы должны содействовать МВД в оказании госуслуг в сфере миграцией. Поправки вводят ответственность на случай, если работник подведомственной организации не содействует министерству. Ему будет грозить штраф 5–10 тыс. руб.

За нарушение порядка взаимодействия по этому же вопросу работников смогут оштрафовать на 1–1,5 тыс. руб., должностных лиц — на 5–10 тыс. руб. При повторном нарушении штраф может составить до 30 тыс. руб.

Глава комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Леонов ранее рассказывал «Ъ», что депутаты обратятся в правительство РФ с предложением о запрете проводить в частных клиниках обязательное медицинское освидетельствование мигрантов. Минздрав предлагал ввести штрафы для руководителей клиник за нарушение процедуры медосвидетельствования иностранцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигрантов осмотрят без частностей».