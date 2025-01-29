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Спортобъекты будут включать в проекты по развитию инфраструктуры Ростова

На совещании по развитию донской сферы физкультуры и спорта врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил о необходимости включать спортинвентарь в комплексное развитие территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Особое внимание глава региона уделил благоустройству прилегающей территории ростовского Дворца спорта, ремонт которого планируют завершить в 2025 году. Юрий Слюсарь также предложил масштабировать подобные форматы в других местах Ростова, где невозможно создавать парки или скверы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ростовском Дворце спорта планируют завершить работы к 1 сентября 2025 года. Сейчас готовность объекта составляет 85%.

Снежана Стодольская

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