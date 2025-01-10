В Ростове планируют завершить работы во Дворце спорта к 1 сентября 2025 года
В Ростове обновленный Дворец спорта откроется 1 сентября 2025 год, сейчас готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Уже завершено строительство, монтаж внутренних сетей, проложены инженерные коммуникации, системы вентиляции, освещения и установлены окна. Рабочие занимаются устройством фасада, а также монтажом мультимедийного экрана — самого большого в городе.
После реконструкции во Дворце спорта будут находиться площадки для гандбола, хоккея, волейбола, бадминтона и настольного тенниса.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил создать концепцию обустройства прилегающей территории.