В Ростове планируют завершить работы во Дворце спорта к 1 сентября 2025 года

В Ростове обновленный Дворец спорта откроется 1 сентября 2025 год, сейчас готовность объекта составляет 85%. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Уже завершено строительство, монтаж внутренних сетей, проложены инженерные коммуникации, системы вентиляции, освещения и установлены окна. Рабочие занимаются устройством фасада, а также монтажом мультимедийного экрана — самого большого в городе.

После реконструкции во Дворце спорта будут находиться площадки для гандбола, хоккея, волейбола, бадминтона и настольного тенниса.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил создать концепцию обустройства прилегающей территории.

Ева Китаева