МИД: Россия и новые власти Сирии договорились продолжать контакты

На переговорах российской делегации с главой новой сирийской администрации Ахмедом Шараа обсуждался весь комплекс вопросов российско-сирийских отношений на «переломном этапе», сообщил МИД России. Согласно пресс-релизу ведомства, Россия подтвердила поддержку «единства, территориальной целостности» Арабской Республики и готовность помочь в посткризисном восстановлении страны.

«В ходе откровенного обсуждения всего комплекса вопросов российско-сирийских отношений на современном переломном этапе было подчеркнуто стремление и впредь выстраивать двустороннее многоплановое сотрудничество на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения между Россией и Сирией»,— говорится в сообщении российского МИДа.

«Было условлено продолжать двусторонние контакты с целью достижения соответствующих договоренностей в контексте настроя на дальнейшее укрепление многогранных связей и взаимопониманий между Москвой и Дамаском, включая внешнеполитические аспекты»,— добавили в ведомстве.

В первых после смены власти переговорах с российской делегацией участвовали заместитель главы МИД России Михаил Богданов, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа. Изменений в российском присутствии в Сирии нет, заявил господин Богданов после встречи. Сирийское агентство SANA писало, что на переговорах речь шла о «компенсации» России для восстановления доверия. В Кремле эту информацию комментировать отказались.

Лусине Баласян