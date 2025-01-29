Комитет ГД поддержал дополнительный отпуск полицейским-ветеранам боевых действий

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал принять в первом чтении законопроект о представлении дополнительного отпуска сотрудникам органов внутренних дел, участвовавшим в боевых действиях, сообщает ТАСС. Предполагается, что они получат отпуск продолжительностью 15 суток.

Законопроект внесли в Госдуму в августе 2024 года депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым. Сейчас дополнительный отпуск на упомянутый срок положен военнослужащим—ветеранам боевых действий. Предлагается расширить данную норму на полицейских, работающих в условиях боевых действий, военного положения и контртеррористической операции. В пояснительной записке говорится, что «лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел наравне с военнослужащими» выполняют задачи в том числе военной операции на Украине.

Правительство в декабре дало положительный отзыв на проект закона, но призвало прописать в документе периодичность предоставления отпуска и вопрос сохранения денежного довольствия на данный период.

В августе прошлого года власти упростили порядок получения удостоверения ветерана боевых действий. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении военнослужащим расходов за использование личного автомобиля в ряде случаев, к примеру в командировках или отпусках.