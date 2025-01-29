Ростовчанка погибла на пожаре в заброшенном здании города
Жительница Ростова погибла на пожаре в заброшенном здании, находящемся по ул. Нозадзе, 2 В. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Возгорание зафиксировано 29 января, в 22:55. Восемь сотрудников регионального МЧС при помощи двух единиц техники ликвидировали пожар в 01:33 ликвидация на площади 35 кв. м.
Также пострадали два местных жителя. Предварительно, лица без определенного места жительства.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.