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Ростовчанка погибла на пожаре в заброшенном здании города

Жительница Ростова погибла на пожаре в заброшенном здании, находящемся по ул. Нозадзе, 2 В. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание зафиксировано 29 января, в 22:55. Восемь сотрудников регионального МЧС при помощи двух единиц техники ликвидировали пожар в 01:33 ликвидация на площади 35 кв. м.

Также пострадали два местных жителя. Предварительно, лица без определенного места жительства.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ева Китаева

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