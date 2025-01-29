DPA: ФРГ разместит пограничников на КПП «Рафах» в рамках миссии ЕС

Правительство Германии рассматривает отправку немецких экспертов по охране границы на контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа. По данным источников агентства DPA, Берлин намерен разместить на КПП вооруженных пограничников, хотя прежде немецкое правительство не допускало такой вариант.

В 2005 году правительство ФРГ постановило, что в случае необходимости страна отправляет для охраны только невооруженных пограничников, но теперь это правило требует корректировки. Как пишет DPA, в рамках миссии ЕС в Рафахе отказ от оружия считается рискованным.

Миссия Европейского союза по приграничной помощи была запущена 25 ноября 2005 года после того, как Израиль покинул сектор Газа. Однако в 2007 году деятельность миссии была приостановлена из-за захвата «Хамасом» контроля в анклаве. 27 января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что с февраля работа миссии будет возобновлена. На первом этапе в Рафах планируется отправить экспертов по охране границ ЕС для обеспечения безопасности на КПП.

О сделке по прекращению огня в секторе Газа — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Лусине Баласян