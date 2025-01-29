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Коммерсантъ FM
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В Японии в 2024 году зафиксировали рекордное число самоубийств среди детей

В 2024 году в Японии произошло рекордное с 1980 года число самоубийств среди детей школьного и дошкольного возраста, при этом общее количество суицидов в стране снизилось. Генсек правительства Кэйитиро Татибана заявил, что власти серьезно относятся к этим показателям.

Согласно данным японского Минздрава, которые приводит NHK, всего в прошлом году в Японии было совершено 20 268 самоубийств, на 1569 случаев меньше чем в 2023-м. Чаще всего суицид совершали представители мужского пола (13 763). Число самоубийств среди детей — 527, в основном это были старшеклассники (349). Суицид совершили 163 ученика младших классов средней школы и 15 учеников начальной школы.

«Мы очень серьезно относимся к случаям самоубийств среди учащихся начальной, средней и старшей школы. Мы продолжим делать все возможное, чтобы защитить жизни детей и создать общество, в котором никого не принуждают к совершению самоубийства»,— сказал господин Татибана.

Население Японии превышает 124,5 млн человек. Предыдущий максимум по числу самоубийств среди школьников зафиксировали в 2022 году — 514 человек. Это объясняли возобновлением занятий в школах в очном режиме после пандемии коронавируса. До этого число самоубийств в Японии сокращалось десять лет подряд. На фоне роста суицидов японские власти в 2021 году утвердили программу борьбы с одиночеством, также в стране ввели должность министра по проблемам одиночества.

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