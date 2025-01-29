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Коммерсантъ FM
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В реабилитационных центрах выжило только 15% отмытых от мазута птиц

В зоне чрезвычайной ситуации после разлива мазута в Черном море было обнаружено 7336 особей водоплавающих птиц, запачкавшихся в нефтепродуктах. В реабилитационные центры доставлено 3166 птиц, из них выжило 495 особей, то есть около 15%, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В природную среду выпущено 245 особей, в реабилитационных центрах остается 250 птиц. Таким образом, большинство пострадавших от мазута птиц погибли. При разливе нефтепродуктов в основном пострадала популяция чомги (около 6 тыс. особей), а также лысухи и гагары.

Руководитель краснодарского отделения Русского орнитологического общества Светлана Смирнова в комментарии для оперштаба пояснила, что даже после очистки птиц от мазута выживают немногие из них. «Все зависит то того, как долго пробыла птица в загрязненном состоянии. Птица постоянно очищает свое оперение, поэтому она заглатывает частицы мазута. Кроме того, птица вдыхает пары мазута. Мазут — очень агрессивное вещество, он разрушает организм птицы»,— объяснила орнитолог.

Работы по спасению птиц на побережье Черного моря ведутся с момента обнаружения выбросов мазута 17 декабря 2024 года. Экологическая катастрофа произошла после крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших около 9 тыс. тонн мазута.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Анна Перова, Краснодар

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