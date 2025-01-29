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На трассе в Ленобласти остановили водителя, перевозившего 15 кг гашиша

На трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти остановили водителя, который, как выяснилось при досмотре, перевозил крупную партию гашиша — брикеты общим весом 15 кг обнаружили под обшивкой багажника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как пояснили в главке, сотрудники отдельного батальона ДПС № 2 ГАИ на 42-м километре трассы остановили автомобиль Chery, водитель которого стал заметно нервничать. Правоохранители решили досмотреть машину и выяснили, что волноваться 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья стал из-за 15 кг растительного наркотика под обшивкой авто.

Содержимое брикетов было направлено на экспертизу. При исследовании одного из них выяснилось, что в пакете находится гашиш. В отношении задержанного возбудили дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Сосновом Бору задержали крупного распространителя наркотиков.

Дарья Астанина

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