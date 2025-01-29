Гордума одобрила рост зарплаты нижегородских чиновников на 11,7%

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на очередном заседании 29 января 2025 года одобрили два вопроса, касающиеся повышения зарплат муниципальных чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание городской думы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заседание городской думы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изменения связаны с указом губернатора Нижегородской области от 25 декабря 2024 года о повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности. Дополнительные расходы уже предусмотрены в городском бюджете на год.

Так, оклады мэра Нижнего Новгорода города и председателя гордумы увеличатся с 73,8 тыс. до 82,5 тыс. руб.; депутатов, которые работают на постоянной основе — с 33,6 тыс. до 37,6 тыс. руб.; специалиста в мэрии — с 8,8 тыс. до 9,6 тыс. руб.

Депутаты одобрили оба вопроса без обсуждений.

И.о. директора департамента кадровой политики мэрии Елена Крутова ранее на заседании комиссии по МСУ рассказала, что зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений и предприятий администрация города повысила в два этапа. С 1 октября 2024 года — на 7,2% и с 1 января 2025 года — на 4,5%. То есть, в целом им тоже повысили оклады на 11,7%.

Ирина Швецова