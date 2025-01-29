Гордума одобрила рост зарплаты нижегородских чиновников на 11,7%
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода на очередном заседании 29 января 2025 года одобрили два вопроса, касающиеся повышения зарплат муниципальных чиновников.
Заседание городской думы Нижнего Новгорода
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Изменения связаны с указом губернатора Нижегородской области от 25 декабря 2024 года о повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности. Дополнительные расходы уже предусмотрены в городском бюджете на год.
Так, оклады мэра Нижнего Новгорода города и председателя гордумы увеличатся с 73,8 тыс. до 82,5 тыс. руб.; депутатов, которые работают на постоянной основе — с 33,6 тыс. до 37,6 тыс. руб.; специалиста в мэрии — с 8,8 тыс. до 9,6 тыс. руб.
Депутаты одобрили оба вопроса без обсуждений.
И.о. директора департамента кадровой политики мэрии Елена Крутова ранее на заседании комиссии по МСУ рассказала, что зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений и предприятий администрация города повысила в два этапа. С 1 октября 2024 года — на 7,2% и с 1 января 2025 года — на 4,5%. То есть, в целом им тоже повысили оклады на 11,7%.