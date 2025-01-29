Жертвами ночной аварии на Лесном проспекте стали два человека

Столкновение иномарки с домом на Лесном проспекте привело к гибели двух человек. Они были пассажирами автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Около дома 1 по Лесному проспекту в 2:35 водитель за рулем Kia Rio не справился с управлением. Сперва машина наехала на поребрик, а затем врезалась в стену дома. В результате аварии скончался 19-летний юноша и неустановленный пассажир.

«Водитель и еще один пассажир, ровесник водителя, в тяжелом состоянии госпитализированы. По факту аварии проводится проверка»,— добавили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что устроившего ДТП на улице Восстания нетрезвого водителя арестовали на 11 суток.

Татьяна Титаева