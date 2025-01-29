В Курской области прошла первая встреча по формированию списка пропавших жителей

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел первую встречу с жителями приграничья, на которой обсуждалось составление перечня пропавших курян. Список будет публичным. К работе подключат волонтеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @hinshtein Фото: @hinshtein

«Даже трудно представить, какие чувства испытывают люди, много месяцев остающиеся в неведении о судьбе своих родных и близких. Наша главная цель — сделать все возможное, чтобы они вернулись домой»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

На встрече были чиновники, родственники пропавших, представители Российского Красного Креста и волонтеры. По видеосвязи подключалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Господин Хинштейн назвал разговор максимально прямым и конструктивным. Следующая встреча пройдет через десять дней.

Врио главы региона считает, что открытые списки «успокоят родственников пропавших», потому что они увидят, что «их близкие не забыты и не брошены». «С другой стороны, это важно для информирования широкой общественности, в том числе на международном уровне»,— добавил он.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. С тех пор в регионе продолжаются бои. Врио губернатора оценивал число пропавших почти в 1,2 тыс. человек.

О кадровых перестановках в Курской области — в материале «Ъ» «Александр Хинштейн взбадривает кадры».