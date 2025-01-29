Пентагон отозвал охрану у критиковавшего Трампа экс-главы комитета начштабов США

Новый министр обороны США Пит Хегсет проинформировал генерала Марка Милли, что отзывает разрешение на его личную охрану. Ему также приостановили допуск к секретной информации, передает The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Милли

Фото: Bonnie Cash / Reuters Марк Милли

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Глава Пентагона поручил главному инспектору ведомства провести расследование и решить, нужно ли пересмотреть присвоение воинского звания господину Милли. По информации Fox News, новая администрация считает, что генерал «подрывал цепочку командования» в первый президентский срок Дональда Трампа.

Марк Милли возглавлял Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США в 2019–2023 годах — в конце первого президентского срока Дональда Трампа и части президентского срока Джо Байдена. Демократ в конце своего срока в упреждающем порядке помиловал господина Милли. Как пишет WP, после начала второго срока республиканца в Пентагоне убрали со стены портрет господина Милли. Генерал в интервью журналисту Бобу Вудворду называл господина Трампа фашистом и самым опасным человеком для США.

Подробнее о том, как президент США мстит своим обидчикам,— в материале «Ъ» «Трамп Монте-Кристо».