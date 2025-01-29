Количество зоомагазинов за год сократилось в Петербурге почти на 10%

В Санкт-Петербурге по состоянию на 1 января 2025 года работают 894 офлайн-зоомагазина. За год их количество снизилось на 9,5%, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Яндекс Карт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В целом в крупных городах России их стало меньше на 7-12,5%. Больше всего закрытий зафиксировано в Москве (-12,5%), количество точек дошло до 901. По всем регионам насчитывается 16,75 тыс. отделов с товарами для животных, что на 2,6% отстает от уровня прошлого года.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии (объединяет ритейлеров и производителей, включая «Четыре лапы», «Зоозавр», «Кот Матрос») Кирилл Дмитриев назвал популярность маркетплейсов одной из причин снижения числа офлайн-магазинов. При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупные маркетплейсы в РФ) подсчитали, что онлайн-торговлю приходится лишь 1,5% от общего объема покупок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге в 2024 году открылось на 40% больше магазинов одежды, чем годом ранее.

Татьяна Титаева