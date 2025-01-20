В Петербурге в 2024 году открылось на 40% больше магазинов одежды, чем годом ранее

По итогам прошедшего года в структуре открытий на ключевых торговых коридорах Санкт-Петербурга (Большой проспект П.С., Старо-Невский проспект, Большая Конюшенная, Невский проспект, Большая Морская и улица Рубинштейна) fashion впервые опередил категорию «Общественное питание» (на 5 п.п.). На этот сегмент пришлось 43% всех открытий, в то время как на категорию общепита — 38%. Такими данными по итогам собственного исследования 20 января с «Ъ-СПб» поделились в международной консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты, для сравнения, в 2023 году количество открытий арендаторов в сегментах fashion и «Общественное питание» в Петербурге составляло 29% и 44% соответственно. Такая динамика может быть связана в том числе с дефицитом качественных помещений, подходящих для открытия заведений общественного питания, отмечают аналитики.

Наибольшее количество заведений общепита в прошлом году традиционно открылось на Невском проспекте и улице Рубинштейна — 15 и 10 новых арендаторов соответственно. Что касается категории fashion, то в 2024 году на центральных торговых коридорах открылось 45 новых магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Это на 18 точек (40%) больше, чем в 2023 году и на 24 (53%) — чем в 2022-м.

В целом по результатам 2024 года на центральных улицах Петербурга зафиксирован рост активности ритейлеров по сравнению с показателем годом ранее: всего в прошлом году произошло 106 открытий, в то время как в 2023-м — 91.

При этом показатель вакантности стабилизировался на уровне от 4,8% до 5,2%. По прогнозам аналитиков, можно ожидать, что в 2025 году этот показатель будет колебаться в пределах от 4,9% до 5,3%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сегмент fashion впервые стал лидером по количеству новых открытий в стрит-ритейле в Петербурге.

Андрей Цедрик