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В тутаевской ЦРБ сменился главврач

Главным врачом Тутаевской ЦРБ с 29 января стала Юлия Тихонова. Об этом сообщает портал Yarnews.

Ранее госпожа Тихонова была главврачом в Большесельской ЦРБ. Пост главврача тутаевской больницы до 31 декабря 2024 года занимал Андрей Яценко, но контракт с ним не был продлен на дальнейший срок.

При этом, как отмечает портал, в регионе уже второй год наблюдается ряд смен главных врачей. В 2024 году изменения произошли в городской больнице №1 Рыбинска, больнице №3 в Ярославле, Гаврилов-Ямской ЦРБ. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в январе 2025 года главным врачом Рыбинской ЦРП стала Анна Виноградова.

Алла Чижова

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