В Ростове автомобиль сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

27 января, в Северном микрорайоне Ростова, водитель автомобиля марки КАТО KR-257 сбил 20-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в районе дома 74 по ул. Орбитальная.

В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, в ДТП на трассе М-4 «Дон» получила травмы 19-летняя жительница Ростовской области.

Ева Китаева