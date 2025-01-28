19-летнюю жительницу Ростовской области увезли на «скорой» после ДТП

Вечером, 27 января, в Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадала 19-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

На автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» при выполнении поворота налево допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent. В результате ДТП 19-летняя пассажирка «ВАЗ-21120» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ева Китаева