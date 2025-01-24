Янине Копайгородской предъявили обвинение по делу о вымогательстве 43 млн рублей

Янине Копайгородской, жене бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, предъявлено обвинение по новому делу о посредничестве в вымогательстве более 43 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По данным следствия, супруги требовали скидку у предпринимателя Арсена Мкртчяна за четыре квартиры-студии площадью около 30 кв. м каждая. Елизавета Меткина считает обвинение «абсурдным», так как, по версии следствия, Алексей Копайгородский вел переговоры с бизнесменом лично, а значит, обвинение в посредничестве во взяточничестве необоснованно.

Адвокат также подчеркнула, что за полтора года недвижимость не стала собственностью семьи Копайгородских, а бизнес Арсена Мкртчяна находился под управлением региональных властей. Второе обвинение Алексею Копайгородскому пока не предъявлено, сообщил ТАСС его адвокат Иван Миронов.

Уголовное дело против Алексея Копайгородского было возбуждено 17 сентября 2024 года после его задержания в зоне СВО. По версии следствия, экс-мэр незаконно распорядился земельными участками на сумму 3,7 млн руб. Янина Копайгородская была задержана 12 ноября при даче показаний по делу мужа.