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Застройщика в Тюмени проверят за отсутствие школ и садиков в районе ЖК

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов ЖК «Озерный Парк» в Тюмени, где застройщик не выполнил обязательства по строительству социальной инфраструктуры, передает информационный центр СКР

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Жильцы сообщили, что дома были сданы в 2020 году, но застройщик «Пик-Тура» не построил детские сады и школы на территории жилого комплекса. Это вынуждает родителей отправлять детей в учебные заведения, расположенные в отдаленных районах, при этом проект объектов до сих пор не был разработан.

Летом прошлого года Александр Бастрыкин поручал представить доклад по этому вопросу. Исполнение нового поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.

В ноябре глава СК России поручил представить доклад по уголовному делу о нарушениях со стороны застройщика «Ривьера Инвест Екатеринбург» — по версии СКР, группа лиц в интересах девелопера поселилась в частном домовладении семьи и отключила его от коммунальных ресурсов, чтобы «вынудить съехать из единственного жилища».

Ирина Пичурина

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