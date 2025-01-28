Путин: без помощи Украине конфликт закончится через месяц-два

Если западные страны перестанут оказывать Украине поддержку, то конфликт с Россией закончится быстро, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в таком случае на завершение конфликта ушло бы не больше двух месяцев.

«Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два»,— сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram-канале Кремля).

Глава государства также отметил, что результаты диалога между Москвой и Киевом должно подтвердить легитимное руководство Украины. По его словам, действующий там закон о запрете переговоров подписал «нынешний глава режима», который сейчас не обладает правом его отменить.

25 января США приостановили финансовую поддержку Украины на 90 дней по распоряжению госсекретаря Марко Рубио. Денежная поддержка не будет распределяться и по тем программам, которые одобрили ранее.

Подробнее о поддержке Киева — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».