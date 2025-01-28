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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа планирует запустить торги по выходным в конце второго квартала

Московская биржа (MOEX: MOEX) возобновит запуск торгов акциями, паевыми фондами и контрактами на срочном рынке в конце второго квартала в выходные дни, сообщил РБК управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин. Ранее источники «Ъ» сообщали, что Мосбиржа обсудила эту меру с Банком России и брокерскими компаниями.

Концепция торгов была представлена в четвертом квартале 2024 года. К настоящему времени она не менялась. Продажи ценных бумаг будут проходить в выходные дни с 10:00 до 19:00 в виде дополнительных сессий первого торгового дня. Расчеты по сделкам осуществят в первый рабочий день после праздников и выходных.

Продолжительность запуска объясняется доработкой брокерских систем, систем ИТ-вендоров, а также необходимостью обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования. Подготовка к торгам идет совместно с Банком России и участниками рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «За деньгами как на праздник».

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