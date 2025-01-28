Время снимать

Спрос на долгосрочную аренду недвижимости в Тюмени за год вырос на 12-15%. В первую очередь квартиросъемщиков интересуют однокомнатные квартиры и относительно недорогие предложения. Средняя стоимость аренды жилья варьируется в пределах 26-29 тыс. рублей в месяц. По прогнозам экспертов, в среднесрочной перспективе арендные ставки в Тюмени сильно не изменятся.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виды Тюмени

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одной из главных тенденций на рынке недвижимости за прошедший год стал рост спроса на долгосрочную аренду. «Спрос на съемное жилье в Тюмени немного снизился в конце декабря 2024 года и в январе 2025 года, что связано с сезонным фактором — прошедшими новогодними праздниками. Однако в горячий сезон интерес к сдаваемым квартирам в городе превысил прошлогодние показатели»,— рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков. По его словам, в августе 2024 года объявлениями о сдаче жилья интересовались на 12,3% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени в первые три недели января 2025 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом января 2024 года, отметили в «Авито Недвижимости».

«На фоне текущих рыночных ставок по ипотеке некоторые россияне предпочитают арендовать жилье, откладывая покупку на более поздний период»,— пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

В компании сообщили, что медианная ставка месячной стоимости аренды в Тюмени сейчас, по разным данным, составляет 26-29 тыс. рублей в месяц, что на 17,2% больше по сравнению с прошлым годом. За последние полгода рост составил 14,7%, а относительно декабря 2024 года средняя стоимость поднялась на 2,9%. Этот рост объясняется активизацией арендодателей после новогодних праздников и увеличением предложения (+3,9% относительно декабря 2024 года).

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий за год выросла на 23%, двухкомнатных — на 31%, подсчитала заместитель директора департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова. «Но связано это не столько с реальным ростом цены, сколько с изменением структуры предложения: на фоне снижения доступности ипотечных кредитов на арендном рынке существенно сократилась доля наиболее бюджетных вариантов временного жилья»,— пояснила она.

«Рынок аренды временно жирует, пока ставки высокие. Как только ставки вернутся на круги своя, такого ажиотажа там уже не будет: люди понимают, что лучше платить за свое, чем за чужое. Но пока у них есть покупательская возможность платить, но нет возможности переплачивать»,— добавила президент ассоциации «Объединение риелторов Тюменской области» Светлана Бабушкина.

В январе 2025 года, по данным «Циан.Аналитики», 45% предложения пришлось на однокомнатные лоты, на «двушки» — 27%, на студии —17%, на трехкомнатные и многокомнатные квартиры — около 10%.

Наиболее востребованы однокомнатные квартиры — такие объявления интересуют 46,9% арендаторов, рассказали в пресс-службе «Яндекс Аренды». Медианная стоимость студий в городе составляет чуть более 22 тыс. руб., «однушек» — 26-27 тыс. руб., «двушек» — 32-38 тыс. руб. При этом, по данным «Яндекс Аренды» за последний месяц цены на студии практически не выросли, цены на однокомнатные квартиры поднялись на 2,6%, на двухкомнатные — снизились на 1%.

По информации компании «Этажи», средние сроки экспозиции квартиры составляют 4-5 дней, но особо выгодные предложения могут сдаваться за несколько часов.

«Сейчас на рынке аренды идет активное восстановление объема предложения, относительно дефицитного осеннего периода он вырос уже на 40-50%. Конечно, это сдерживает цены, а арендаторов подталкивает искать более доступные по цене квартиры вместо тех, что они сняли в период осеннего ажиотажа»,— пояснила госпожа Хлыстова.

Наиболее сильно стоимость аренды выросла в Центральном районе Тюмени (30% за год, в среднем 29,6 тыс. руб.), в Ленинском районе стоимость аренды увеличилась за год на 18% (25,2 тыс. руб.), в Калининском и Восточном — на 14% за год (25,2 тыс. руб. и 25,1 тыс. руб. соответственно), сообщили в «Циан. Аналитике».

По данным «Авито. Недвижимости», по сравнению с январем прошлого года наиболее заметно увеличилось предложение в Калининском (+69%), Восточном (+40%) и Центральном (+39%) районах города. Самые высокие ставки зафиксированы в Центральном районе (30 тыс. руб. в месяц), а самые доступные — в Ленинском районе (25 тыс. руб. в месяц).

Светлана Бабушкина отметила, что сейчас растет рынок недвижимости в отдаленных от центра районах города, поскольку застройщики продолжают вводить жилье, а часть инвесторов сознательно покупают квартиры на первичном рынке для сдачи в аренду.

При этом многие арендаторы предпочитают снимать новую квартиру в спальном районе, а не в старом фонде в центре города, пояснила госпожа Бабушкина.

В компании «Этажи» ожидают, что в среднесрочной перспективе ставки аренды значительно не изменятся, будет расти объем предложения, из-за чего собственники будут более активно торговаться с арендаторами. Эксперты отмечают, что роста стоимости аренды следует ожидать во второй половине лета, с началом периода активного спроса и увеличением тарифов ЖКХ.

Анна Капустина