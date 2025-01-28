Дворцовый мост внепланово разведут в ночь на 29 января

В период с 01:10 до 02:50 29 января внепланово разведут Дворцовый мост, сообщает пресс-служба «Мостотреста». В этот период он будет недоступен для пешеходов и автомобилистов. Остальные переправы останутся наведенными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Период разводок мостов официально начнется 10 апреля. В марте приступят к проведению технических разводок для проверки переправ к сезону навигации. График «Мостотрест» обещает опубликовать позднее.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о планах открыть движение по Большому Смоленскому мосту в 2027 году.

Андрей Маркелов