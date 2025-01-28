Доля киберпреступлений в Удмуртии выросла до 50% по итогам года

Рост количества зарегистрированных преступлений в Удмуртии на 6% в прошлом году связали с деятельностью кибермошенников, ущерб от которых превысил за указанный период 2,5 млрд руб. Доля киберпреступлений от всех противоправных эпизодов выросла с 38% до 50% за год. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии МВД по Удмуртии 28 января, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители выявили 1,2 тыс. преступников в сфере IT и раскрыли почти 2,5 тыс. подобных преступлений. 81 из них — «в организованных формах».

По словам спикера республиканского парламента Владимира Невоструева, Госдума разрабатывает ряд законопроектов, направленных на защиту от мошенников. Он напомнил, что нижняя палата 15 января приняла в первом чтении федеральный законопроект, устанавливающий «период охлаждения» при выдаче займов на срок до 48 часов.

Напомним, всего в 2024 году в регионе зарегистрировали 25,5 тыс. преступлений. Это на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. Удмуртия в том году заняла 3-е место среди регионов РФ по количеству зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тыс. жителей.