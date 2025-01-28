Жителя Волгодонска будут судить за дачу взятки инспектору Росрыболовства

Прокуратура направила в суд дело 50-летнего жителя Волгодонска, обвиняемого в даче взятки инспектору Росрыболовства (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, в мае 2023 года фигурант был пойман за незаконным выловом рыбы инспектором территориального управления Росрыболовства Романом Макаровым. Рыбак договорился с инспектором о снижении суммы причиненного незаконным выловом рыбы ущерба, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности по ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов). За это он оплатил на 12 тыс. руб. строительные материалы для инспектора.

Инспектору в августе 2024 года Цимлянский районный суд вынес обвинительный приговор. Задержанный рыбак признал вину.

Кристина Федичкина