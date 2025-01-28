На благоустройство дворов в Воронеже в этом году могут выделить 175 млн рублей

В Воронеже в этом году на благоустройство дворовых территорий во всех шести районах города планируют направить 175 млн руб. Работы планируется провести по 40 адресам, в том числе по 14-ти из прошлогоднего перечня, где возникли проблемы с подрядчиками. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Десять дворов планируют обновить в Коминтерновском районе. В Советском и Ленинском районах работы хотят провести на девяти территориях. В Левобережном районе благоустроят пять дворов, в Железнодорожном — четыре, а меньше всего в Центральном — три.

Господин Петрин добавил, что к благоустройству планируют приступить весной. Виды работ будут определять сами жители на общем собрании, исходя из закрепленного в муниципальной программе перечня. В основном речь идет об асфальтировании территории и проездов, монтаже освещения, оборудовании автопарковок, установке урн и скамеек, детского и спортивного оборудования.

Весной прошлого года бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году в городе планируется благоустроить 48 дворов и шесть общественных территорий.

Анастасия Колпачева