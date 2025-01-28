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Искусственную бухту вокруг кормы «Волгонефть-239» обработали сорбентом

Акваторию вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» повторно обработали сорбентом. Смесь из торфа и биопрепарата рассыпали на поверхности воды при появлении маслянистых пятен, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что сорбент эффективно впитывает остатки нефтепродуктов. Кроме того, состав способствует безопасному разложению мазута без вреда для экологии.

Работы на корпусе танкера временно завершены. Финальная очистка отсеков и танков завершилась 27 января. Сейчас идет подготовка к утилизации судна.

Днем ранее стало известно, что у кормы «Волгонефть-239» специалисты завершают работы по устранению последствий ЧС. Собранный замазученный грунт доставляют на утилизацию.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. В результате аварии в акваторию Черного моря попали нефтепродукты.

Нурий Бзасежев

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