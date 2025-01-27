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У кормы Волганефть-239 завершают работы по устранению последствий ЧС

Специалисты «Морспасслужбы» завершают работы по ликвидации последствий разлива мазута у танкера «Волганефть-239». Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на заместителя начальника аварийно-спасательного подразделения каспийского филиала службы Ивана Панченко.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам эксперта, основная задача сейчас заключается в обеспечении экологической безопасности акватории у кормы танкера. Спасатели завершают работы по зачистке береговой полосы в районе мыса Панагия. Собранный загрязненный грунт доставляют на утилизацию.

Новых очагов загрязнения не выявлено. В дневную смену работает 22 человека, проводится мониторинг акватории пешими патрулями по берегу и с помощью дежурных шлюпок. Господин Панченко также добавил, что радужные пленки на воде обрабатывают биосорбентом.

Работы возле танкера «Волганефть-239» продолжают в соответствии с планом. Полное завершение ликвидации последствий ожидается в ближайшие дни.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что проект утилизации танкера «Волгонефть-239» завершат до конца января. Сейчас водолазы на глубине до 20 метров исследуют затонувшие фрагменты танкеров.

Нурий Бзасежев

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