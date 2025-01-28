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В Казани продают самодельный спортивный автомобиль за 7,5 млн рублей

Двухместный спорткар, собранный своими руками, в Казани выставили на продажу за 7,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Автомобиль официально оформлен через отделение регистрации отдела технического надзора с 2011 года и с тех пор проехал по дорогам общего пользования 10 тыс. км. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал владелец Тимур Миннуллин.

«Не совсем комфортно, но эмоций предостаточно. Это спортивный автомобиль в первую очередь», — ответил он на вопрос об особенностях передвижения на такой машине.

Для того чтобы у сотрудников ГИБДД не возникало никаких вопросов к водителю подобного транспорта, необходимо наличие номерных знаков и свидетельства о постановке на учет, объяснил корреспонденту «Ъ Волга-Урал» судебный эксперт Veta Александр Терентьев.

«У этого транспортного средства, насколько я могу судить по фотографии, номерные знаки есть. Предположу, что и на учет оно поставлено. Есть вероятность, что номерные знаки и свидетельство о регистрации достались этому автомобилю от донора, то есть автомобиля, от которого взято шасси и двигатель, что может вызвать вопросы у сотрудников автоинспекции, но формально ТС зарегистрировано», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что в случае отсутствия такого свидетельства будущему владельцу самодельного автомобиля придется проходить через «бюрократический ад».

Ему будет необходимо подтвердить законность приобретения машины-донора, части которой использовались для сборки спорткара, соответствие габаритов авто установленным нормам и получить заключение о безопасности конструкции этого транспортного средства.

«С этим могут возникнуть сложности, поскольку автомобили, произведенные в единственном экземпляре, да еще и кустарным способом, никогда не проходили тесты, соответственно, подтвердить, что конструкция ТС не несет вреда при передвижении по дорогам общего пользования, будет сложно, очень и очень сложно», — подчеркнул Александр Терентьев.

Медианная стоимость новых автомобилей в России в текущем году снизилась до 1,4 млн руб., а цена подержанных машин выросла до 1,1 млн руб.

Дарья Сайфиева

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