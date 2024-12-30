Медианная цена новых автомобилей в России опустилась до 1,4 млн рублей

Медианная стоимость новых автомобилей в России в текущем году снизилась до 1,4 млн руб., а цена подержанных машин выросла до 1,1 млн руб. Об этом «РИА Новости» рассказали представители компании «СберАвто».

«Медианный чек на покупку авто с пробегом в 2024-м — 1,1 млн руб. (в 2023 году — 1,07 млн руб.), нового — 1,44 млн руб. (в 2023 году — 1,5 млн руб.)»,— приводит агентство фрагмент исследования.

Отмечено, что наиболее высокой стоимость новых автомобилей оказалась в Москве, где она составила почти 1,95 млн руб. Вместе с этим, показатель по сравнению с предыдущим годом сократился на 0,15 млн руб. В Подмосковье медианная цена новых машин возросла год к году, с 1,4 млн руб. до 1,9 млн руб. В тройке лидеров оказался Санкт-Петербург — 1,63 млн руб. по сравнению с 1,52 млн руб. в 2023 году.

Среди регионов с самой высокой медианной ценой на новые автомобили чек увеличился только в Челябинской области: с 990 тыс. руб. до 1,3 млн руб.

В остальных регионах цена снизилась: на 19% в Свердловской и Башкирии (по 1,7 млн руб.), на 18% — в Краснодарском крае (1,4 млн руб.), на 13% — в Тюменской области (2 млн руб.), на 11% — в Ростовской (1,8 млн руб.) и Самарской (1,1 млн руб.) областях. В Татарстане цена осталась на уровне прошлого года и составила 1,7 млн руб.