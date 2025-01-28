В Челябинске в суд направят дело о хищении 8,4 млн рублей у транспортного МУП

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при заключении контрактов на поставку запчастей для общественного транспорта Челябинска и получении взятки. Фигурантами являются бывший главный инженер муниципального предприятия «Служба организации движения» и экс-заместитель директора ООО «Общественный городской транспорт» Сергей Белов, а также его пособник Игорь Нечаев, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с мая 2020-го по май 2022 года Сергей Белов заключал с подконтрольным субъектом предпринимательской деятельности фиктивные договоры на поставку и установку автомобильных стекол для общественного транспорта Челябинска. Таким образом было похищено 9 млн руб., в том числе 8,4 млн руб. у МУП «Служба организации движения», считает следствие. Помимо этого, когда Сергей Белов занимал должность главного инженера МУП, он получил вятку на сумму сумме около 12 млн руб. от представителя одной из коммерческих организаций за помощь при заключении и исполнении контрактов на поставку запасных частей для общественного транспорта Челябинска.

Господин Белов обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), Иван Нечаев — по ч. 5 ст. 33, чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). В ходе предварительного следствия арестовано имущество главного фигуранта на 4,6 млн руб. Уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в Калининский и Курчатовский районные суды Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», главного инженера МУП «СОД» задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в мае 2023 года. По материалам расследования этого уголовного дела были выявлены аналогичные преступления в ряде других регионов.