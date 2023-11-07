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Челябинский облсуд оставил под стражей главного инженера транспортного МУП

Адвокаты главного инженера челябинского муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергея Белова, обвиняемого в получении взяток, не смогли обжаловать продление срока содержания под стражей. Челябинский областной суд 7 ноября признал законным соответствующее постановление Калининского районного суда, сообщает пресс-служба апелляционной инстанции.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Однако Сергей Белов будет находиться с следственном изоляторе как минимум до 17 января 2024 года.

Главного инженера МУП «СОД» задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в мае этого года. По версии следствия, Сергей Белов получат взятки от представителя московской компании за заключение муниципальных контрактов. Позже по материалам расследования уголовного дела в челябинском МУПе были выявлены аналогичные преступления в ряде других регионов. На прошлой неделе Ленинский районный суд Перми арестовал начальника финансово-экономической службы МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых и начальника муниципального парка предприятия Сергея Семушева по обвинению в получении взяток.

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