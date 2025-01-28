В трех регионах Черноземья назначили дополнительные пригородные поезда

В Белгородской, Воронежской и Курской областях пригородная пассажирская компания «Черноземье» отменила несколько пригородных поездов и назначила новые дополнительные электрички. Изменения будут действовать с 1 по 28 февраля 2025 года, сообщили в ППК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По понедельникам и пятницам будут запущены №7114/7112 «Белгород — Воронеж 1» с отправлением в 6:53 и прибытием в 11:07 и №36605 «Воронеж-Курский — Касторная Курск» (уезжает в 8:47, приезжает в 12:18). Кроме того, в пятницу будет ходить электричка до Белгорода из местной Томаровки: она отправится в 15:11 и прибудет в 16:17.

В то же время отменены пятничные и понедельничные маршруты №6305 «Воронеж-1 — Касторная Курская», №6009 «Рзд. 134 км — Белгород», №7114 «Белгород — Старый Оскол», №7117 «Старый Оскол — Белгород», а также пятничный №6011 «Томаровка – Белгород».

С 1 января выросла стоимость проезда в белгородских и воронежских электричках, с 1 февраля также увеличится тариф в тамбовских.

Анастасия Колпачева