Единая и жилищная

В Ярославской области начала работу Единая диспетчерская служба ЖКХ. Власти надеются, что она централизует работу с обращениями граждан по жилищно-коммунальным вопросам и позволит контролировать деятельность управляющих компаний. Сами УК к такой идее относятся скептически. Депутаты областной думы, которым рассказали о новой структуре, опасаются, не будет ли она дублировать функции контрольных органов и сервисов, которых и так немало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Ярославской области создана Единая диспетчерская служба (ЕДС) в сфере ЖКХ. Об этом на заседании комитета по ЖКК и энергетике областной думы рассказал заместитель директора АНО «Центр мониторинга и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства» (Центр развития ЖКХ, учредитель — Ярославская область) Андрей Сошников. По словам господина Сошникова, ЕДС призвана взять на себя работу с обращениями жителей по вопросам ЖКХ.

«Нам нельзя оставлять собственников один на один с управляющими компаниями, потому что управляющая компания ориентируется на свой устав, где четко прописано — приносить прибыль учредителям, а не исполнять сроки, прописанные в постановлении Госстроя. Единая диспетчерская служба четко прописывает сроки и отслеживает их по исполнению или неисполнению. Заявку параллельно видит орган местного самоуправления»,— рассказал Андрей Сошников.

Центр развития ЖКХ планирует создать мобильное приложение, через которое жители смогут направлять заявки по любым жилищно-коммунальным проблемам. Программное обеспечение ЕДС планируется интегрировать с порталами Госуслуг и ГИС ЖКХ. Также связь с жителями служба будет поддерживать через Telegram и ВКонтакте.

«Единое диспетчерское программное обеспечение планируется установить также у ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, а также управляющих компаний, чтобы объединить в одну сеть, чтобы доходила поступившая заявка уже до непосредственного исполнителя, вплоть до мастера»,— рассказал Андрей Сошников.

«Центр развития ЖКХ» предлагает управляющим компаниям заключить договоры на обслуживание, что позволит УК отказаться от собственных диспетчерских служб. Эту работу ЕДС готова выполнять за плату, которая на сегодняшний момент составляет 8 коп. с 1 кв. м жилой площади. В дальнейшем цена будет подниматься, с ростом вложений в создание ЕДС. По мнению господина Сошникова, управляющие компании смогут снизить затраты за счет централизации этой работы. Жители получат дополнительный контроль за выполнением заявок со стороны структуры, учрежденной властями региона. Кроме того, данные о выполнении заявок лягут в основу рейтинга управляющих компаний.

Как сообщил Андрей Сошников, в АНО «Центр развития ЖКХ» в 2025 году планируются расширение штата с 31 человека до 50, а также новые вложения в инфраструктуру.

Депутаты областной думы задали ряд вопросов по поводу создания новой организации. Вадим Канашкин спросил, не будет ли ЕДС дублировать другие структуры, которые сегодня контролируют работу УК и поставщиков ресурсов.

«Не будет ли некой подмены или размазывания? У нас есть ГИС ЖКХ, Госуслуги, приложения управляющих компаний, Госжилинспекция, у нас есть технадзор, диспетчерская города Ярославля, администрации города, департамент городского хозяйства, куда все это идет»,— сказал господин Канашкин.

Депутат, экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас высказал мнение, что власти региона хотят централизовать работу с обращениями граждан. Андрей Сошников с ним согласился. Господин Волончунас сказал, что создание ЕДС не заменит диспетчерские службы управляющих компаний.

«Ряд вопросов вызывает у меня сомнения. Заявка от ЕДС пойдет не директору управляющей компании, а диспетчеру опять. Иначе и управлять-то будет некем»,— высказался депутат.

Депутат Илья Осипов обратил внимание, что создание ЕДС не решает проблему домов, у которых вообще нет управляющей компании. По словам господина Осипова, таковых в регионе около 4 тыс. Между тем у этих домов наибольшее количество проблем.

В одной из крупных управляющих компаний региона «Ъ-Ярославль» на условиях анонимности сказали, что не собираются заключать договор с ЕДС. К централизации приема заявок в компании отнеслись скептически. УК не готова передавать клиентскую базу сторонним организациям и ликвидировать свою диспетчерскую службу.

«Контакт-центр — это не только клиентский, но и, прежде всего, управленческий сервис, который позволяет организовать бизнес-процессы от поступления заявки до его выполнения. Эти функции невозможно кому-то передать. Каждому жителю, который обращается, нужно задать множество уточняющих вопросов, чтобы выявить причину проблемы. Сделать это может только специалист, который работает с конкретными домами. Кроме того, контроль исполнения заявок также невозможно передать внешнему исполнителю, так как это наши сотрудники», — рассказали «Ъ-Ярославль» в одной из ярославских УК.

Антон Голицын