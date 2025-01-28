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В Сочи переработали более 500 новогодних елей

Сочинцы принесли на переработку свыше 500 елей, из которых 300 деревьев передали на базу Эколого-биологического центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи завершился муниципальный проект «Елки — в щепки», направленный на сбор и переработку новогодних елей. С 4 по 28 января жители курорта могли сдать очищенные от украшений деревья в один из пяти пунктов приема, расположенных по всем районам города.

Директор департамента проектной деятельности администрации Сочи Александр Коломиец отметил высокую активность горожан в участии в экологических проектах, подчеркивая ценность древесины как ресурса для города. Пункты приема работали на муниципальных ярмарках.

Полученную измельченную древесину сейчас используют в Эколого-биологическом центре для ухода за грызунами и в муниципальном центре по работе с безнадзорными животными, так как этот материал является натуральным и безопасным для животных. Щепа служит удобрением для почвы и подсыпкой при обустройстве экологических троп, что способствует улучшению экологической ситуации.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте начал работать новый филиал «Кавказский» единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология», который займется сохранением природы Кавказа и восстановлением экосистем Черного моря. В состав научного коллектива нового филиала вошли ведущие специалисты.

Мария Удовик

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