Суд признал законным пожизненный приговор лидеру запрещенного РДК

Коллегия апелляционного военного суда признала законным приговор — пожизненное лишение свободы — в отношении основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической и запрещена) Дениса Капустина (включен в список террористов и экстремистов). Решение также распространяется на приговор актеру Кириллу Канахину (включен в список террористов и экстремистов) и другим фигурантам дела о вторжении в Брянскую область в 2023 году, сообщили «РИА Новости» в суде.

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Всех фигурантов заочно приговорил 2-й Западный окружной военный суд в ноябре 2024 года. Первые восемь лет осужденные должны провести в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Апелляцию подали адвокаты осужденных, однако жалобы остались без удовлетворения. Всем фигурантам также назначены штрафы в размере 2–2,5 млн руб. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски, включая иски Росгвардии и ряда организаций Брянской области, на общую сумму 13,5 млн руб.

Для Дениса Капустина и Кирилла Канахина (внесены в список террористов и экстремистов) это стало вторым пожизненным сроком. Первый раз фигурантам вынесли приговоры в конце 2023 и начале 2024 года соответственно. Денис Капустин (внесен в список террористов и экстремистов) тогда был признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), попытке побега (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ) и ряде других преступлений. Кирилла Канахина (внесен в список террористов и экстремистов) также признали виновным в госизмене.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Артиста террористического жанра сняли во второй серии».

Никита Черненко