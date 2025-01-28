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обновлено 17:35

Уральский священник впервые проведет богослужение на перевале Дятлова

Уральский священник иерей Максим Крылов впервые проведет богослужение на перевале Дятлова, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Отец Максим в составе экспедиции отправился в поход на перевал Дятлова, где планирует отслужить литию в память о погибших туристах. По словам священника, это будет первое церковное поминовение на месте гибели группы Дятлова.

В 1959 году в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области при странных обстоятельствах погибло девять туристов, студентов УПИ, возглавляемых Игорем Дятловым. О причинах их гибели выдвинуты разные версии. Среди них: нападение малочисленного народа манси или дикого животного; падение части экспериментальной ракеты; сход лавины.

Экспедиция планирует добраться до перевала к 1 февраля и провести ночь на склоне горы Холатчахль в тех же условиях, в которых находились погибшие туристы.

На протяжении более 20 лет в Екатеринбурге ежегодно совершается панихида по погибшим у памятного мемориала на Михайловском кладбище. «Ежегодно почтить память ребят собираются те, кому дорога память о них — о тех, кто не бросает своих, кто остается рядом с товарищем до последнего, несмотря ни на что»,— отмечает иерей Илия Александров, настоятель прихода во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского.

В этом году панихида состоится 2 февраля.

Ранее в интервью «Ъ-Урал» начальник регионального экспертно-криминалистического центра Андрей Костин рассказал о расследовании таинственной гибели группы Дятлова. По его словам, в 2019 году возобновлялось расследование уголовного дела по факту гибели девяти туристов. Одной из версий гибели студентов стал сход лавины. Однако новые данные опровергли данное развитие событий.

Полина Щуцкая

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