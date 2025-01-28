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Нарушительницу общественного порядка в ТЦ «Мандарин» задержали в Адлере

В Адлере задержали приезжую из Москвы, которая нарушала общественный порядок в ТЦ «Мандарин». Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отдел полиции Адлерского района поступило сообщение о том, что в торговом центре «Мандарин» девушка в неадекватном состоянии ведет себя агрессивно и пристает к посетителям. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые попытались убедить гражданку прекратить хулиганство. Однако на требования правоохранителей нарушительница не отреагировала.

После задержания 20-летнюю приезжую передали бригаде скорой помощи, которая доставила москвичку в городскую больницу. Однако гражданка отказалась от медицинской помощи и покинула учреждение. В дальнейшем сотрудники полиции установили ее местонахождение и составили административный материал по ст. 20.1.2 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Ъ-Сочи» писал, что правоохранительные органы Сочи задержали местного жителя в аэропорту при попытке покинуть страну. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), пропаганде экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ) и нарушении режима пребывания иностранцев в России (ст. 18.8 КоАП РФ).

Мария Удовик

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