Сочинца задержали за стрельбу рядом с домами и поддержку экстремизма

Сотрудники полиции задержали жителя Сочи в аэропорту при попытке покинуть страну. Ему предъявлены обвинения в хулиганстве (ст. 213 УК РФ), пропаганде экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ) и нарушении режима пребывания иностранцев в России (ст. 18.8 КоАП РФ), сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина стреляет из неустановленного оружия рядом с жилыми домами, оскорбляет правоохранителей и поддерживает запрещенную экстремистскую организацию.

Госпожа Волк подчеркнула, что слаженная работа московских и кубанских полицейских позволила оперативно выявить местонахождение подозреваемого. Информация была передана в Краснодарский край. Нарушителя обнаружили в аэропорту Сочи.

Нурий Бзасежев