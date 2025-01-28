Свердловский экс-замгубернатора Чайников покинул пост замдиректора КРСУ

Бывший заместитель губернатора, руководитель аппарата главы Свердловской области и правительства региона Валерий Чайников оставил должность заместителя директора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе организации. Господин Чайников написал заявление об уходе по собственному желанию 17 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Валерий Чайников ушел в отставку с поста заместителя губернатора, руководителя аппарата главы и правительства области в октябре 2024 года, проработав в должности шесть лет. Он отвечал за организацию разработки плана мероприятий Евгения Куйвашева и работы кабинета министров, документооборота главы региона и правительства, работы по обращению граждан, организаций и общественных объединений, реализацию контрольных полномочий губернатора. Господина Чайникова на посту сменил первый заместитель руководитель аппарата губернатора Иван Детченя.

Валерию Чайникову 65 лет. В 2000-х господин Чайников работал мировым судьей управления судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), а после 2006 года — судьей арбитражного суда Самарской области. В 2010 году стал председателем судебного состава. С 2012 по 2018 год занимал должность председателя свердловского избиркома. С 2018 года начал работу в правительстве области.

КРСУ была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. КРСУ построила и управляет выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО», занимается развитием «Титановой долины» и индустриальных парков.

Василий Алексеев